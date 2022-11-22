14:57, 22 ноября 2022
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Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Фото: We-Vibe Toys / Unsplash
Вредные для потенции лекарства назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам доктора, эректильную дисфункцию могут провоцировать медикаменты, принимаемые при гипертонии. Однако и сама болезнь способна вызывать соответствующие нарушения.
Кроме того, мочегонные препараты и бета-блокаторы (лекарства, которые блокируют действие адреналина и норадреналина на сердце, прим. «Мосленты») также увеличивает риск импотенции, отметил специалист.
Ранее уролог развеял пять мифов о мужской потенции. К популярным заблуждениям врач отнес мнение, что на способность к половому акту влияет простатит.