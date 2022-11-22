Люди
14:57, 22 ноября 2022
1 мин.

Мясников назвал вредные для потенции лекарства

Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Вредные для потенции лекарства назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам доктора, эректильную дисфункцию могут провоцировать медикаменты, принимаемые при гипертонии. Однако и сама болезнь способна вызывать соответствующие нарушения.

Кроме того, мочегонные препараты и бета-блокаторы (лекарства, которые блокируют действие адреналина и норадреналина на сердце, прим. «Мосленты») также увеличивает риск импотенции, отметил специалист.

Ранее уролог развеял пять мифов о мужской потенции. К популярным заблуждениям врач отнес мнение, что на способность к половому акту влияет простатит.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.