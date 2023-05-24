Доктор Мясников назвал основные методы борьбы с приступами агрессии

Основные методы борьбы с приступами собственной агрессии в программе «О самом главном» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Для укрепления нервной системы он посоветовал закаляться.

Чтобы научиться лучше владеть собой и собственным телом, медик порекомендовал заниматься боевыми искусствами. Необходимо также отказаться от алкоголя, освоить дыхательную гимнастику и каждый день ложиться спать в одно и то же время — желательно до 11 вечера, продолжил специалист.

Мясников добавил, что в момент приступа агрессии желательно остановиться, сесть, протереть лицо прохладной водой и выпить немного жидкости.

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