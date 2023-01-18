Мясников призвал россиян выбросить солонку

Выбросить солонку призвал россиян в личном Telegram-канале телеведущий, врач-кардиолог Александр Мясников. Он отметил, что граждане РФ злоупотребляют солью больше всех людей в мире.

«Вот уж кто-то метко окрестил соль "белой смертью"! Высокое потребление соли чревато не только риском развития артериальной гипертензии, но и вообще шансом преждевременной смерти даже у людей с нормальным артериальным давлением», — сказал он, уточнив, что в группе риска находятся люди с болезнью почек, сердца и сосудов, в возрасте старше 51 года, страдающие гипертонией и диабетом.

В нашем привычном рационе присутствует множество насыщенных натрием продуктов, предупредил Мясников. Это хлеб, все виды колбасных изделий, супы, консервированные продукты, газированные напитки, все виды выпечки, чипсы, мороженые мясо, птица, рыба, некоторые разновидности творога и сыра.

По словам врача, в идеале следует выбросить солонку, чтобы не досаливать пищу. Кроме того, доктор рекомендовал есть по полкилограмма в день овощей и фруктов, отказаться от фастфуда, проверять содержание натрия на этикетках продуктов и главное — не приучать детей к пересоленной пище.

Ранее эндокринолог Павлова раскрыла главные правила соблюдения баланса соли. Она уточнила, что человеку рекомендовано съедать в день не больше пяти граммов соли, однако в среднем люди ежедневно переедают ее почти в два раза.