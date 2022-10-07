Мясников раскрыл реальный вред от смартфонов

Реальный вред от смартфонов раскрыл в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если вы меня спросите, как правильно пользоваться смартфонами, ответ такой: да никак. Потому что все, что мы делаем, идет нам во вред. С точки зрения пользователя, это просто великолепно, ты можешь залезть и посмотреть любую информацию. Смартфоны делают из нас обездвиженных тупых людей. Они парализуют нашу волю, мозг, память и тело», — сказал врач.

Из-за регулярного использования телефонов у людей появляются близорукость, синдром сухого глаза, ухудшение слуха, туннельный синдром запястья, головная боль, ухудшение осанки, позвоночника. Если человек смотрит в экран смартфона за 4 часа до сна, у него снижается выработка мелатонина и начинаются сопутствующие проблемы, сообщил доктор.

«Меня больше удивляет вот это вот безволие, которое смартфоны в нас поселяют. Мы становимся как бы не свои. Нам внушают какие-то мысли, понятия, новости. Нас запугивают или обманывают, и все это идет прямо вам в мозг. И поскольку это постоянно перед глазами, мы читаем, мы смотрим, мы передаем это друг другу, мы отучаемся думать», — заявил он.

Ранее были раскрыты признаки прослушки телефона. Среди «тревожных звоночков» специалисты назвали быстрое разряжение гаджета, внезапное выключение, сильный нагрев устройства во время разговора и появление приложений, которые пользователь не скачивал.