Мясников раскрыл секрет долгого и крепкого брака

Секрет долгого и крепкого брака раскрыл в беседе с «7Дней» врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников состоит в браке с супругой Натальей уже более 40 лет. По его словам, это долго, столько люди не живут. Однако залогом семейного счастья теледоктор назвал первое впечатление во время знакомства. Он отметил, что завоевать сердце возлюбленной можно, если сделать что-то по-настоящему невероятное.

«Допустим, свою жену я встретил в гостях и поразил ее тем, что сначала на мелкие части разломал хозяйский стул, потом разгрыз стакан — я в молодости умел это делать, — а затем побил ее мужа. И вот мы уже 40 лет или даже больше женаты… Вот такой эффект возымели мои хитрые хулиганские действия», — сказал Мясников.

Ранее священник раскрыл секрет счастливого и крепкого брака. По его словам, в браке не надо смотреть и равняться на чужие отношения. Не следует и оглядываться на своего партнера и наблюдать за его отношением к вам.