Мясников перечислил простые методы борьбы с гипертонией

Простые методы борьбы с гипертонией перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на телеканале «Россия 1». Прежде всего, он порекомендовал россиянам ограничить количество сахара и соли в рационе питания.

«В долгосрочный период сахар изъедает сосуды, сужает сосуды почек и приводит к усилению гипертонии», — пояснил доктор. Кроме того, медик посоветовал людям с повышенным давлением не пить слишком много воды.

Гипертоникам не следует отказываться от физических нагрузок и сковывать себя запретами, подчеркнул Мясников. «Вы должны соблюдать определенный объем физических нагрузок, определенные ограничения в еде, вы должны регулярно принимать таблетки. Но при всем том вы не должны чувствовать себя скованно», — заявил специалист.

Врач порекомендовал людям с повышенным давлением развивать стрессоустойчивость. Излишние переживания негативно влияют на работу мозга и сердца, усугубляя гипертонию, предупредил Мясников. «Просто научитесь идти с ними (стрессовыми ситуациями). Знаете как? Плыть на волнах стресса. И тогда вы не разобьетесь», — заключил телеведущий.

Ранее Мясников раскрыл три секрета здоровых суставов. В первую очередь он посоветовал избегать длительной неподвижности.