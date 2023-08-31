В Сочи пьяного московского туриста вынесло в море на надувной лодке

Попавшего в открытое море на надувной лодке пьяного москвича спасли в Сочи, сообщает пресс-служба Южного региональное поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным ведомства, 57-летней мужчина заснул в лодке и его отнесло от побережья на несколько сотен метров. Спасатели добрались на него на катере «Стрингер» и эвакуировали на берег.

«От туриста исходил сильный запах алкоголя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об автобус с туристами, попавшем в массовую аварию на трассе М-4 в Подмосковье. Никто не пострадал.