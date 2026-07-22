На внука Дарьи Донцовой в Подмосковье напала собака и рассекла ему голову

В селе Дубцы близ подмосковного Одинцово собака напала на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказывается в ее Telegram-канале.

Сообщается, что мальчик играл у ворот дома. В этот момент мимо проходил житель села Алексей Устинов со своей собакой — огромный пес накинулся на ребенка, повалил и рассек голову. Утверждается, что хозяин не отогнал пса и наблюдал за нападением — животное в итоге прогнал другой проходивший мимо мужчина, его пес также укусил.

В больнице, куда его отвезли родители, мальчику зашили раны — он остается в клинике, и, по словам родных, «напуган, боится посторонних, отказывается от еды».

Утверждается также, что собака Устинова не раз нападала на жителей Дубцов, они писали заявления в полицию, но никаких мер принято не было. Сама Дарья Донцова пообещала «сделать все, чтобы гражданин Устинов ответил по закону за свое поведение».

Накануне сообщалось, что две собаки породы американский булли напали на пятилетнего мальчика в муниципальном округе Истра. Ребенок был отправлен в больницу с рваными ранами.