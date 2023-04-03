Россияне определили национальность Чебурашки

Национальность Чебурашки, персонажа книги писателя Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», определили россияне в ходе опроса онлайн-кинотеатра Okko. Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство респондентов — 51 процент — назвали Чебурашку русским. Американское гражданство выдали сказочному персонажу три процента опрошенных.

Также россияне высказали предположения по поводу возраста ушастого героя книг, мультфильмов и кино. 56 процентов участников опроса решили, что Чебурашка живет более 120 лет. По мнению каждого пятого опрошенного, жизнь этого существа длится столько же, сколько и кошачья. Еще 11 процентов считают, что он может жить до 60 лет.

Ранее была названа родина русской матрешки.