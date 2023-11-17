Восьмиклассница в Подмосковье планировала массовую расправу над школьниками

В Балашихе предотвращено вооруженное нападение на школу, его планировала 14-летняя восьмиклассница, сообщает Baza.

По сведениям издания, задержать подозреваемую удалось благодаря мониторингу сети Интернет. Девушка сделала несколько публикаций по теме «Колумбайн» (движение признано террористическим и запрещено в России) и искала оружие.

При обыске в ее квартире оперативники нашли две футболки с надписями WRATH (что переводится как «гнев») и NATURAL SELECTION («естественный отбор»). тактический и охотничий ножи и предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Кроме того, в ее гаджетах были найдены фотографии с Харрисом и Клиболдом и подписки на тематические группы. (Эрик Дэвид Харрис и Диилан Бееннет Клиболд — подростки, совершившие 20 апреля 1999 массовое убийство в школе «Колумбайн» в округе Джефферсон, штат Колорадо, США. Тогда 13 человек были убиты и 26 ранены. Нападавшие покончили с собой на месте преступления).

В отношении школьницы возбудили уголовное дело о «приготовлении к убийству» и «организации террористической деятельности», пишет Baza.

Ранее в Балашихе старшеклассник жестоко избил школьника и попал на видео.