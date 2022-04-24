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Москвичка оказалась в больнице после наезда самоката

Москвичка оказалась в больнице после наезда самоката
Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Жительница Москвы оказалась в больнице после наезда самоката. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел в пятницу. На пострадавшую наехал самокат, после чего ее экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины перелом левого голеностопа.

Ранее сообщалось, что на арендованных электросамокатах запрещено ездить по проезжей части, вдвоем или в нетрезвом состоянии. Кроме того, самокаты нельзя брать в аренду несовершеннолетним.

В дептрансе рассказали, что поправки в ПДД установят приоритетность передвижения по велоинфраструктуре, ограничение скорости до 25 километров в час и единые «медленные зоны».

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