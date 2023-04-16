Назван действенный метод наказания кошки

Один действенный метод наказания кошки назвала в эфире радиостанции «Говорит Москва» фелинолог Ольга Тарновская. Она посоветовала использовать пульверизатор с водой и резкий тон голоса.

При этом специалист пояснила, что кошки могут запомнить лишь до пяти ограничений. Например, можно сделать ограничения на порчу обоев, мебели, прыжки на стол и еще что-то. Для закрепления команды «нельзя» следует воспользоваться пульверизатором, выставив его на дальнюю струю воды.

«В момент, когда кошка делает то, что вам не нравится, стреляете водой в ее морду и говорите резким голосом, очень неприятным: "нельзя"», — сказала специалист.

Тарновская уточнила, что в этот момент питомец реагирует не на слова человека, а на его интонацию. Кроме того, не следует делать отрицательное подкрепление тогда, когда кошка уже перестала делать то, что вам не нравится.

Ранее врачи спасли пациентку со смертельно опасным гнойным воспалением тканей левого плеча после укусов домашней кошки.