Финансист назвал лучшие способы хранения наличной валюты

Руководитель проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова рассказала агентству «Прайм» о лучших способах хранения наличной валюты в текущих условиях.

Эксперт рассказала, что если сейчас положить доллары на счет, то снять их будет уже нельзя. «Снимать можно только то, что положено до 9 марта 2022 и в сумме не более десяти тысяч долларов», — напомнила Савенкова о новых ограничениях, введенных Банком России.

В связи с этим финансист предложила два варианта, как распорядиться имеющимися наличными. Во-первых, доллары можно оставить дома, если нет планов на них заработать, во-вторых, можно поменять наличную валюту на рубли и вложить. «Доллары на банковском счете можно положить на депозит. В том же банке. Можно и в другом, но тогда дата открытия счета будет после 9 марта и будет действовать запрет на снятие любой суммы в долларах», — уточнила собеседница.

При этом она добавила, что средства можно завести на брокерский счет и купить иностранные акции. Торги по ним идут.

Запрет на снятие не означает блокировку денег — вы можете их снять, но только в рублях, рассказала специалист и добавила, что вводимые ЦБ ограничения на снятие валюты пока действуют до 9 сентября.

Ранее россиянам назвали возможную замену доллара.