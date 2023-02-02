Мужчина совершил намаз на станции БКЛ в Москве и вызвал споры пользователей сети

На станции БКЛ «Петровский парк» в Москве мужчина совершил намаз и вызвал споры пользователей сети. Обсуждение разгорелось под публикацией в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

«"Петровский парк" стал храмом», — подписал публикацию автор снимка. Его реакцию многие пользователи не оценили.

«Красавчик, читает намаз человек, мусульманин. Что здесь такого? Мы живем в свободной стране», «Ну молится и молится, какая вам разница? Религии в нашей стране разные», «И что? Разве он сделал что-то плохое?», «Стыдно только за того, кто фотографирует», — прокомментировали подписчики сообщества.

Однако нашлись и те, кто выступил против молитв в подобных местах. «Метро есть метро, а не храм», «Есть определенные места, где молиться надо, а не где попало», — написали они.

Ранее мигранты устроили молельню на детской площадке в центре Москвы и попали на видео.