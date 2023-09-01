18:29, 01 сентября 2023
1 мин.
Нападение мужчины на ребенка на детской площадке в Москве попало на видео
Мужчина напал на ребенка на детской площадке и сорвал с него футболку в Москве.
Кадр: Telegram-канал Mash
Мужчина напал на ребенка на детской площадке и сорвал с него футболку в Москве, сообщает Mash.
По данным канала, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере выходец из Саранска ранее уже совершал подобные нападения и один раз избил палкой пенсионерку, заступившуюся за очередную жертву.
На опубликованном видео женщины пытаются отбить плачущего ребенка, которого удерживает мужчина, кричат и угрожают ему полицией. В итоге агрессор срывает с мальчика футболку и уходит.
Mash пишет, что по факту начата доследственная проверка.
Ранее сообщалось о проверке полицией, следственными органами и прокуратурой информации об избиении 14-летнего спортсмена в Одинцове.