Люди
18:29, 01 сентября 2023
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Нападение мужчины на ребенка на детской площадке в Москве попало на видео

Мужчина напал на ребенка на детской площадке и сорвал с него футболку в Москве.

Нападение мужчины на ребенка на детской площадке в Москве попало на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

Мужчина напал на ребенка на детской площадке и сорвал с него футболку в Москве, сообщает Mash.

По данным канала, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере выходец из Саранска ранее уже совершал подобные нападения и один раз избил палкой пенсионерку, заступившуюся за очередную жертву.

На опубликованном видео женщины пытаются отбить плачущего ребенка, которого удерживает мужчина, кричат и угрожают ему полицией. В итоге агрессор срывает с мальчика футболку и уходит.

Mash пишет, что по факту начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось о проверке полицией, следственными органами и прокуратурой информации об избиении 14-летнего спортсмена в Одинцове.