Нападение мужчины на ребенка на детской площадке в Москве попало на видео

Мужчина напал на ребенка на детской площадке и сорвал с него футболку в Москве, сообщает Mash.

По данным канала, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере выходец из Саранска ранее уже совершал подобные нападения и один раз избил палкой пенсионерку, заступившуюся за очередную жертву.

На опубликованном видео женщины пытаются отбить плачущего ребенка, которого удерживает мужчина, кричат и угрожают ему полицией. В итоге агрессор срывает с мальчика футболку и уходит.