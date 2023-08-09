12:23, 09 августа 2023
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Нападение с ножом на сотрудника ПВЗ в Подмосковье попало на видео
Преступник напал с ножом на сотрудника ПВЗ в подмосковном Красногорске.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Преступник напал с ножом на сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) в подмосковном Красногорске и попал на видео. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?»
По информации канала, инцидент произошел в рабочем поселке Нахабино. Злоумышленник в медицинской маске и темных очках зашел в одну из точек ПВЗ и с ножом напал на сотрудника, после чего связал скотчем его руки и заклеил рот. Нападавший оставил работника ПВЗ на полу, а сам скрылся.
Налетчика задержали через два дня, о мотивах его поступка не сообщается.
Ранее в подмосковных Химках группа хулиганов жестоко избила молодого человека.