Стали известны подробности нападения акулы на жителя Подмосковья в Египте
В египетской Хургаде поймали убившую россиянина акулу.
Акулу, убившую накануне 23-летнего россиянина в египетском Хургаде, поймали. Видеозапись с места опубликовало РИА Новости. Сообщалось, что все пляжи города были закрыты по распоряжению властей.
Отец убитого в египетской Хургаде жителя Подмосковья рассказал «Пятому каналу» о случившемся.
«Эта мясорубка случилась за 20 секунд, его просто утащили под воду», — сказал мужчина.
По словам россиянина, тот пляж они выбрали потому, что считали его полностью безопасным. Он находится в черте города и недалеко от берега всегда много яхт, отпугивающих хищников.
Останки молодого мужчины были выловлены из воды и отправлены в морг. Тело погибшего собираются кремировать.
Ранее сообщалось, что жертвой акулы стал родившийся в Архангельске и проживавший в Подмосковье иллюстратор-фрилансер Владимир Попов.