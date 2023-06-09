Стали известны подробности нападения акулы на жителя Подмосковья в Египте

Отец убитого в египетской Хургаде жителя Подмосковья рассказал «Пятому каналу» о случившемся.

«Эта мясорубка случилась за 20 секунд, его просто утащили под воду», — сказал мужчина.

По словам россиянина, тот пляж они выбрали потому, что считали его полностью безопасным. Он находится в черте города и недалеко от берега всегда много яхт, отпугивающих хищников.

Останки молодого мужчины были выловлены из воды и отправлены в морг. Тело погибшего собираются кремировать.

Ранее сообщалось, что жертвой акулы стал родившийся в Архангельске и проживавший в Подмосковье иллюстратор-фрилансер Владимир Попов.