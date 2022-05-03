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Россияне вспомнили любимый в советское время напиток

Россияне вспомнили любимый в советское время напиток
Фото: Пределис Имант, Семенов Владимир / ТАСС

Фотографии аппарата для приготовления молочного коктейля и граненного стакана с напитком подтолкнула россиян к разговору о любимом лакомстве. Снимки были опубликованы в группе «Рожденный в СССР» в социальной сети «ВКонтакте».

Авторы подписали фотографии просто: «Вкус был бесподобный!». Пост получил большой отклик у пользователей сети. Практически каждый комментатор согласился с неповторимым вкусом продаваемого в советское время коктейля. «Посмотрела и сразу ощутила этот вкус во рту», «Сразу вспомнила детство», «Пил всегда два стакана», «Самый вкусный и любимый мой коктейль», «Даже звук аппарата услышал», — писали фолловеры.

Некоторые юзеры заявили, что такого вкуса больше не будет никогда из-за химических добавок. Как отметила одна из подписчиц сообщества, в состав коктейлей в СССР входили мороженое, молоко, сливки и ягодный сироп. Стакан напитка в то время стоил от восьми до одиннадцати копеек, выяснили пользователи сети.

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