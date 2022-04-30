Нарколог назвал способы предотвратить похмелье после употребления алкоголя

Нарколог, специалист по экстракорпоральным методам детоксикации, неотложной наркологии Даниил Петров в беседе с «Мослентой» назвал проверенные способы, с помощью которых можно предотвратить похмельный синдром после употребления алкоголя.

Врач отметил, что перед употреблением спиртных напитков необходимо плотно поесть и после, в течение двух часов, также нужно периодически закусывать. При этом нужно есть жирную пищу — мясо или рыбу, продолжил специалист.

«Стопка алкоголя при здоровом организме выводится в течение часа-двух. Если растянуть употребление алкоголя, выпивая раз в час, серьезной интоксикации не наступит, о чем вы себя поблагодарите утром. Параллельно не стоит смешивать напитки и запивать их газировкой», — добавил нарколог.

На утро после праздника можно выпить сорбенты и негазированную воду в большом количестве — 30-40 миллилитров на килограмм веса, заключил Петров.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал о реальной опасности употребления горячих алкогольных напитков.