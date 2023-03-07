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12:30, 07 марта 2023
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Нарколог призвал отказаться от «женских» алкогольных напитков на 8 Марта

Психиатр-нарколог Виталий Холдин: на 8 Марта лучше отказаться от вина и шампанского.

Нарколог призвал отказаться от «женских» алкогольных напитков на 8 Марта
Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Отказаться от «женских» алкогольных напитков призвал на 8 Марта главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Речь идет о шампанском и сладких винах, пояснил он «Мосленте».

«Именно шампанское и полусладкие и сладкие вина крайне негативно воздействуют на организм. Пузырьки газа быстрее доставляют алкоголь в кровь, а содержащийся сахар «бьет» по поджелудочной железе», — сообщил Холдин.

Нарколог заявил, что в Международный женский день лучше всего отказаться от употребления спиртного. В этом году его празднование выпадает на середину недели, поэтому в этот день можно сходить на прогулку или провести время с близкими без алкоголя.

«Тогда, получив новые приятные эмоции, на следующий день будет легко и радостно возвращаться к работе», — пояснил специалист.

Ранее Холдин оценил идею алкогольных подарков на 23 Февраля. Он посоветовал дарить мужчинам эмоции, а не спиртные напитки.

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