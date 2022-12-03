Фэшн-эксперт Лисовец дал советы по выбору наряда для новогоднего корпоратива

Советы по выбору наряда для новогоднего корпоратива дал в новой статье на своем сайте фэшн-эксперт Владислав Лисовец. Он порекомендовал женщинам быть скромнее.

«Если в новогоднюю ночь по большей части девушки превращаются в более эротичные версии самих себя, то для вечеринки на работе я бы посоветовал выбрать что-то более сдержанное, хоть и нарядное», — отметил известный стилист.

По его словам, нужно тщательно продумать образ, выбрать фактуру, попробовать что-то непривычное для себя — например, бархат. «При желании сегодня все еще можно найти достойные обновки. В магазинах огромное количество вариантов от русских дизайнеров — шикарные костюмы, пиджаки, блузы с бантом», — заявил Лисовец.

Фэшн-эксперт призвал не забывать дополнять образы интересными аксессуарами, макияжем, нарядной обувью. «Будьте элегантными в этот вечер, выпустить когти и надеть мини успеете в конце декабря», — посоветовал он.

Ранее Лисовец призвал запастись резиновыми сапогами на зиму. По его словам, ассоциировать такую обувь исключительно с дождливой погодой и с чем-то немодным — ошибочно.