Пользователей сети разозлил наряд Самойловой для школьной линейки

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с мужем проводила трех детей в школу на 1 сентября в День знаний в необычном наряде. Фотографиями она поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На кадрах она позирует в брючном костюме бежевого цвета с укороченным пиджаком. Под пиджаком надет белый топ, а брюки выполнены в таком крое, что кажется, что из-под них торчат белые трусы. Образ Самойловой разозлил пользователей сети. Многие назвали его неуместным.

«Мама в школу к детям в трусах наружу пришла», «Мать года! Эта женщина вообще не понимает, как, куда и зачем она идет», «А что не в купальнике?», «Когда наряд матери все испортил», — прокомментировали юзеры.

Ранее многодетная Оксана Самойлова показала фигуру и пожаловалась на худобу.