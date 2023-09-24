Отоларинголог предупредил о риске летального исхода из-за долгого насморка

О риске развития гнойного менингита и сепсиса из-за насморка предупредил в беседе с «Мослентой» старший научный сотрудник отдела заболеваний верхних дыхательных путей ФГБУ НМИЦО ФМБА России, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории Вячеслав Вавин.

«Если насморк затягивается более чем на пять дней — это повод для обращения к специалисту, так как это может быть признаком присоединения бактериальной инфекции с потенциальным развитием гнойного синусита, и, в случае использования сосудосуживающих капель для облегчения носового дыхания, формирования зависимости от них», — рассказал медик.

Доктор пояснил, что игнорирование симптомов синусита или самолечение может привести к гнойному менингиту, потере зрения, абсцессу мозга и сепсису — заболеваниям, приводящим к летальному исходу.

Во избежание опасных последствий врач порекомендовал обращать внимание на следующие симптомы, которые могут появляться на фоне насморка: повышение температуры тела после стихания симптомов ОРВИ (на четвертые-пятые сутки заболевания и позже), появление гнойных (окрашенных обычно в зеленый или желтый цвет) выделений из полости носа, отек и/или покраснение в области век, подглазничной или лобной области, нарушение зрения, появление нарушений сознания.

Ранее отоларинголог предупредил об опасности капель от насморка.