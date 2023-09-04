Настасья Самбурская появилась на публике без макияжа

О незапланированном выходе на сцену столичного бара Fantomas Rooftop во время концерта группы «Комната культуры» рассказала своим подписчикам в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) актриса и певица Настасья Самбурская.

«Незапланированно вышла на сцену и спела "Полмира" с автором этой песни (музыкантом, участником "Новой Фабрики звезд") Евгением Трофимовым», — написала она в сторис и опубликовала несколько видеороликов с выступления.