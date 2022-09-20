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09:15, 20 сентября 2022
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Главный психиатр Москвы обозначил настораживающую его группу будущих медиков

Главный психиатр Москвы обозначил настораживающую его группу будущих медиков
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Настораживающую его группу будущих медиков обозначил в разговоре с «Мослентой» главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения, главврач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева и полковник медицинской службы запаса Георгий Костюк.

«В нашей больнице обучаются клинические ординаторы. В этом году был уже третий выпуск. И я всегда задаю молодым ребятам вопрос: почему они выбрали именно эту специальность?» — поделился московский специалист.

По словам Костюка, чаще всего он получает один из трех вариантов ответа. «Самая распространенная история — человек пришел из семьи психиатров, пошел по стопам родителей. Еще один вариант — студент учился, пробовал себя в разных специальностях, но его заинтересовала именно психиатрия. В конце концов, он понял, что тут хотя бы без куска хлеба не останешься. Это нормальная человеческая мотивация», — отметил собеседник «Мосленты».

Те же, кто стремился стать психиатром со школьных лет, Костюка настораживают. «Я всегда уделяю внимание таким людям и стараюсь поподробнее их расспросить, выяснить детали», — признался он.

Ранее основные черты характера лжецов раскрыла врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по работе с подсознанием, инструктор Theta-healthing Вероника Сысоева.

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