Известный бармен рассказал о «настроении» питейных заведений столицы

Известный бармен Вячеслав Ланкин рассказал о посетителях и «настроении» питейных заведений столицы. Его процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

«Разные люди в такие места заходят, бары — это ведь просто лишние деньги. Чтобы человек пошел в бар, у него должны быть деньги, привычка туда ходить, а еще в городе должна существовать барная среда», — поделился Ланкин. Он объяснил, что, к примеру, в различных уголках Англии или Ирландии люди веками после работы посещают пабы, так как там соответствующая среда имеется. А в том же Челябинске у некоторых тоже наверняка есть лишние деньги, но барная среда отсутствует. В Москве баров достаточно, поэтому москвичи при желании и возможности в них ходят.

«Есть заведения для любого настроения. Хочется тебе в пятницу на ушах постоять — идешь в одно место, хочется тихо посидеть, поговорить — в другое, накатить пару рюмок — в третье, вкусно поесть и послушать живую музыку — в четвертое», — отметил Ланкин, добавив, что ходить во все эти места может один и тот же человек.

Ранее известный бармен поделился воспоминаниями о Москве 90-х.