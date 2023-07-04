Телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала фигуру в обтягивающем платье с разрезами. Соответствующую фотографию она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На снимке знаменитость позирует в подъезде многоквартирного дома, повернувшись к объективу камеры боком. Для фотосессии она надела белое обтягивающее платье с длинной юбкой и круглыми вырезами с металлическими вставками.

«Эротика мечта», «Хороша», «Ты просто бомба», «Секс», «Какая она сексуальная», «Красавица», «Огонь», «Секси», «Богиня красоты», «Хорошо выглядишь», — написали комплименты поклонники.

Ранее Настя Ивлеева в джинсовом корсете восхитила россиян.