41-летняя Наталья Подольская показала фигуру в бикини

Новые фотографии в бикини с отдыха опубликовала на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) 41-летняя российская певица Наталья Подольская.

«Ну ты худышка», «Великолепна», «Какие запястья, тонкие ручки, восхитительно!», «Шикарные ножки у вас», «Сейчас грудь пойдет на прогулку», «Какая худоба!» — прокомментировали публикацию Подольской подписчики.

На снимках певица позирует на фоне воды в вязанном купальнике на завязках и в вязанной панаме.

Ранее Подольская раскрыла секрет счастливого брака с певцом Владимиром Пресняковым.