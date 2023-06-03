Наташа Королева сравнила Санкт-Петербург и Москву

В новом выпуске шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» певица Наташа Королева сравнила Москву с Санкт-Петербургом и рассказала о роли столицы в своей жизни. Она назвала Санкт-Петербург городом для души, а Москву — городом для построения карьеры.

«Питер я очень люблю. Для меня Питер — особенный город. А Москва — это тот город, который дал мне все возможности. Сейчас это мой дом», — заявила артистка.