Назван простой способ избавиться от головной боли

Так, мята перечная является лидером при головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекая мозг от болевых сигналов. Лаванда идеальна при мигренях, вызванных стрессом и недосыпом. Она снижает активность нервной системы. Римская ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Обладает сильным спазмолитическим эффектом. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении, тонизируя сосуды мозга, а лимон эффективно снимает пульсирующую боль в шее за счет мощного противовоспалительного действия.

Меры предосторожности:

Эксперт подчеркивает — следует использовать только 100 процентов натуральные масла без синтетики. Что касается мяты и розмарина, то они запрещены при беременности (особенно в 1-м триместре) и детям до шести лет.

С дозировкой тоже следует быть аккуратнее: избыток масла может вызвать тошноту или усилить головную боль. «Соблюдайте рекомендованное количество капель», — заключила Добрянская.

