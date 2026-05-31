Назван простой способ избавиться от головной боли
Головная боль — одна из самых частых жалоб в современном мире, вызванная стрессом, мышечным напряжением, сосудистыми реакциями или гормональными колебаниями. Медикаментозное лечение не всегда является единственно верным вариантом, поэтому все больше внимания уделяется альтернативным методам, среди которых ароматерапия занимает особое место. О том, какие масла можно применять от этого недуга, «Мосленте» рассказала телесный ароматерапевт практик-центра Ampermy Ирина Добрянская.
Специалист пояснила, что эфирные масла воздействуют на мозг через обоняние, помогая снять стресс, тревожность и мышечные спазмы. Выбор масла зависит от типа боли.
Универсального рецепта от головы не существует, однако есть ряд эфирных эссенций с доказанной эффективностью, подтвержденной как клиническим опытом, так и научными исследованиями
Ирина Добрянская
Так, мята перечная является лидером при головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекая мозг от болевых сигналов. Лаванда идеальна при мигренях, вызванных стрессом и недосыпом. Она снижает активность нервной системы. Римская ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Обладает сильным спазмолитическим эффектом. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давлении, тонизируя сосуды мозга, а лимон эффективно снимает пульсирующую боль в шее за счет мощного противовоспалительного действия.
Меры предосторожности:
Эксперт подчеркивает — следует использовать только 100 процентов натуральные масла без синтетики. Что касается мяты и розмарина, то они запрещены при беременности (особенно в 1-м триместре) и детям до шести лет.
С дозировкой тоже следует быть аккуратнее: избыток масла может вызвать тошноту или усилить головную боль. «Соблюдайте рекомендованное количество капель», — заключила Добрянская.
