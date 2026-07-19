Назван самый популярный у москвичей кофе

Самым популярным кофейным напитком у москвичей остается капучино. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что капучино держится на первом месте долгие годы. В число топовых напитков также входят раф, латте и бамбл, который особенно востребован летом. Чаще всего москвичи выбирают формат навынос.

Чемпион мира по приготовлению кофе в джезве Глеб Невейкин добавил, что раф и бамбл были придуманы в Москве. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров добавил, что развитию кофейного рынка способствует отказ части горожан от алкоголя.

Ранее москвичам назвали коварный эффект от кофе со льдом.