Назван средний заработок москвича в 2026 году

За пять лет средняя зарплата в Москве увеличилась более чем на 100 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

Так, в 2026 году заработок москвича составляет в среднем 219,6 тысяч рублей. При этом в 2021-м жители российской столицы зарабатывали в среднем по 116,3 тысяч рублей. Таким образом, зарплата выросла на 103 тысячи рублей.

В то же время средний размер заработной платы в России в марте составил 112 654 рубля.

Ранее стала известна не требующая навыков работа с зарплатой 80 тысяч рублей в Москве.