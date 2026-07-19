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Опубликовано 19 июля 2026, 02:39
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Названа причина смерти двукратного призера чемпионата СССР по футболу Агашкова

После продолжительной болезни умер ветеран ФК «Торпедо Москва» Сергей Агашков.
Названа причина смерти двукратного призера чемпионата СССР по футболу Агашкова
Фото: ФК «Торпедо Москва» / Telegram

На 64-м году жизни скончался известный футболист, двукратный бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Агашков. Причиной стала продолжительная болезнь, передает Telegram-канал футбольного клуба «Торпедо Москва».

Агашков был ветераном московского клуба, а также тренером Академии «Торпедо».

Сам спортсмен играл за черно-белых с 1987 по 1991 год, а также с 1994 по 1997 год. В составе московской команды Агашков провел 209 матчей и забил 21 гол.

Футболит также выходил на поле за ростовский СКА, южнокорейский «Поско», израильский «Бейтар» (Тель‑Авив) и турецкий «Анкарагюджю».

Бронзовым призером чемпионата СССР стал в 1988 и 1991 годах.

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Автор:Анна Вальман
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