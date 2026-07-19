Названа причина смерти двукратного призера чемпионата СССР по футболу Агашкова

На 64-м году жизни скончался известный футболист, двукратный бронзовый призер чемпионата СССР Сергей Агашков. Причиной стала продолжительная болезнь, передает Telegram-канал футбольного клуба «Торпедо Москва».

Агашков был ветераном московского клуба, а также тренером Академии «Торпедо».

Сам спортсмен играл за черно-белых с 1987 по 1991 год, а также с 1994 по 1997 год. В составе московской команды Агашков провел 209 матчей и забил 21 гол.

Футболит также выходил на поле за ростовский СКА, южнокорейский «Поско», израильский «Бейтар» (Тель‑Авив) и турецкий «Анкарагюджю».

Бронзовым призером чемпионата СССР стал в 1988 и 1991 годах.

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