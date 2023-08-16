Названа сфера деятельности самого желанного жениха для россиянок

Сферу деятельности самого желанного жениха назвали россиянки в опросе школы IT-профессий Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba, результаты которого оказались в распоряжении «Мосленты». Более 70 процентов опрошенных хотели бы выйти замуж за IT-специалиста.

Стало известно, что на профессию своего избранника обращают внимание 83 процента женщин, при этом 66 процентам мужчин профессия женщины не важна. Аналитики предполагают, что заинтересованность мужчинами из сферы IT начала расти весной 2020 года. Это связано с особой востребованностью этой профессии на рынке труда.

Однако у россиянок есть и некоторые предубеждения относительно людей этой специальности. По мнению 37 процентов опрошенных, айтишники слишком много сидят за компьютером и многие из них считаются занудами. Кроме того, россиянки выделили плохой стиль одежды, неумение общаться с девушками и жизнь с родителями.

Из положительных сторон представителей IT-сферы, по мнению российских женщин, — зарплата выше среднего, верность в отношениях и финансовая стабильность.

Ранее были названы профессии с пенсиями больше 30 тысяч рублей.