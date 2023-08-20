Москвичи вспомнили цены на ассортимент в табачном магазине в СССР

Цены на ассортимент в табачке в СССР вспомнили москвичи в группе «Москва — воспоминания Детства» социальной сети «ВКонтакте». Речь шла о магазине на проспекте Мира возле метро Сухаревская.

«Нравились болгарские "Родопи" и наши "Ява" с коротким фильтром, которые покупал по 30 копеек», «Ligeros, Монтекристо и прочие без фильтра были по 20 копеек. Рубль с чем-то стоила настоящая кубинская сигара в коробочке», «Partagas крепчайшие стоили 12-14 копеек. Сигаретная бумага у них была сладкая», «В этой табачке часто продавали Marlboro за 1,5», «Я там покупал сигары "Ромео и Джульетта" за 50 копеек за штуку», — написали пользователи сети.

Как отметили москвичи, табачный магазин на том месте до сих пор работает. По словам одного из юзеров, там и сегодня продают кубинские сигары. «Кубинские сигареты сейчас деликатес. Табак приятный и крепкий. В советское время не ценил так вкус», — ответил ему другой пользователь.

Ранее знаменитый в СССР табачный магазин слепили из пластилина.