Жители Подмосковья предложили названия закрывшимся брендовым магазинам

В Москве и Подмосковье вновь начали открываться торговые бренды польского ритейлера LPP с сокращенным неймингом. Жители столичного региона в группе «ВКонтакте» «Типичные Химки» предложили новые названия магазинам, которые пока остаются закрытыми.

Так, название магазина одежды Mohito они сократили до М, Reserved стали называть RE, Sinsay — SUH, Cropp — Cr, House — ХC. Жители Подмосковья предложили открыть шведский бренд IKEA под сокращенным названием IK, от H&M оставить одну букву H, а Adidas переименовать в Ad или Adibas.

«Еще Stradivarius верните под брендом ST, а то уж очень классные джинсы там были», — написала под постом одна из участниц сообщества.

Ранее стало известно, что магазины известного французского бренда косметики L’Occitane откроются в столице под новым названием «Л’Окситан».

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