Названо преследующее большинство отцов чувство
Создатель фонда «Отцовство» заявил о чувстве вины у большинства отцов.
О чувстве вины у большинства отцов заявил в беседе с «Мослентой» воспитывающий двоих детей создатель фонда поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» Алексей Чегодаев.
Мы, мужчины, конечно, привыкли много работать, реализовываться, у всех нас имеются какие-то хобби. Даже я, председатель совета отцов, бывает, чересчур увлекаюсь общественной жизнью. Потом вспоминаю: «Так, стоп! Мы же договаривались, что по выходным проводим время с семьей. По выходным никакой работы
Чувство вины преследует большинство отцов, отметил Чегодаев. По его словам, каждому мужчине хочется проводить больше времени с родными, с детьми.
«Основной вопрос — как это лучше сделать, как все организовать, о чем поговорить, во что поиграть. Дети растут. И растут очень быстро. Общался со многими мужчинами на эту тему, с коллегами. Вывод: у всех такое ощущение есть», — рассказал собеседник «Мосленты».
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