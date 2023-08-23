Названо преследующее большинство отцов чувство

Чувство вины преследует большинство отцов, отметил Чегодаев. По его словам, каждому мужчине хочется проводить больше времени с родными, с детьми.

«Основной вопрос — как это лучше сделать, как все организовать, о чем поговорить, во что поиграть. Дети растут. И растут очень быстро. Общался со многими мужчинами на эту тему, с коллегами. Вывод: у всех такое ощущение есть», — рассказал собеседник «Мосленты».

Ранее способ решиться стать многодетной матерью раскрыла жена футболиста Дмитрия Тарасова, мать троих детей, модель Анастасия Костенко.