Названо условие для одновременного заражения COVID-19 и гриппом

Об опасности одновременного заражения COVID-19 и гриппом предупредила гипертоников врач-инфекционист Елена Мескина в интервью «Вечерней Москве». Она сообщила, что такое явление называется коинфекцией.

«Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется», — пояснила врач.

Мескина подчеркнула важность медицинского обследования и вакцинации от гриппа и COVID-19. Такие меры исключают возможность тяжелого течения болезней.

Ранее врач Елена Малышева предупредила о риске заражения корью и гриппом осенью.