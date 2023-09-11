02:28, 11 сентября 2023
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Названо условие для одновременного заражения COVID-19 и гриппом
Гипертоников предупредили об опасности заражения COVID-19 и гриппом одновременно.
Фото: Pxhere
Об опасности одновременного заражения COVID-19 и гриппом предупредила гипертоников врач-инфекционист Елена Мескина в интервью «Вечерней Москве». Она сообщила, что такое явление называется коинфекцией.
«Дело в том, что коронавирус поражает сосудистую систему, а если прибавляется и грипп, представьте себе, насколько все усугубляется», — пояснила врач.
Мескина подчеркнула важность медицинского обследования и вакцинации от гриппа и COVID-19. Такие меры исключают возможность тяжелого течения болезней.
Ранее врач Елена Малышева предупредила о риске заражения корью и гриппом осенью.