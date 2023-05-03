11:06, 03 мая 2023
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Названы дата и место прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая в подмосковном Щелкове.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Дату и время прощания с известным российским и советским модельером Вячеславом Зайцевым назвали в официальном Telegram-канале Московского дома моды Зайцева.
Церемония прощания с модельером состоится 4 мая в 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелкове. Похоронен знаменитый кутюрье будет на Жегаловском кладбище, говорится в сообщении.
Ранее также сообщалась дата и место прощания с Валентином Юдашкиным в Москве.