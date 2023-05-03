Названы дата и место прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Дату и время прощания с известным российским и советским модельером Вячеславом Зайцевым назвали в официальном Telegram-канале Московского дома моды Зайцева.

Церемония прощания с модельером состоится 4 мая в 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелкове. Похоронен знаменитый кутюрье будет на Жегаловском кладбище, говорится в сообщении.

Ранее также сообщалась дата и место прощания с Валентином Юдашкиным в Москве.