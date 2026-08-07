Названы дата и время прощания с олимпийским чемпионом Едешко

Прощание с олимпийским чемпионом по баскетболу Иваном Едешко состоится в Москве 7 августа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ПБК ЦСКА.

Начнется прощание в 10:30 в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе (КЛФК) ЦСКА на Ленинградском проспекте.

А торжественная церемония похорон с воинскими почестями состоится после панихиды на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны Российской Федерации.

Иван Едешко ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти стал инфаркт.

За время баскетбольной карьеры Едешко стал чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, а также восьмикратным чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе ЦСКА. Именно он был автором «золотого» паса в финальном матче Олимпиады 1972 года со сборной Соединенных Штатов Америки (США).

В роли тренера Едешко взял кубок чемпионата мира в 1982 году.

Ранее стало известно о смерти бывшего министра обороны России и экс-спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.