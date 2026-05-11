Названы главные правила безопасного загара

Для безвредного загара нужно использовать кремы с SPF 30 или 50, наносить их за 20 минут до выхода и обновлять каждые два часа. Об этом заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина «Газете.Ru».