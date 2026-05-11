Названы главные правила безопасного загара
Для безвредного загара нужно использовать кремы с SPF 30 или 50, наносить их за 20 минут до выхода и обновлять каждые два часа. Об этом заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина «Газете.Ru».
Самое агрессивное солнце с 11:00 до 16:00. (...) Для защиты в это время носите широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду из плотной ткани. Кожа на лице наиболее уязвима к морщинам и пигментации из-за солнца
Ирина Лялина
и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог
Биолог порекомендовала следить за индексом УФ — проверять прогноз погоды. Если значение УФ-индекса превышает 3 — защита необходима.
При этом не стоит забывать об уходе за кожей после загара. Как отметила Лялина, средства с пантенолом или алоэ вера отлично подойдут для увлажнения кожи.
Не допускайте ожогов. Покраснение — это сигнал о серьезном повреждении. Солярии — это тоже гарантированный удар по коже. Получайте полезный витамин Д с утра, когда солнце только встало, и его лучи не агрессивны
Ирина Лялина
и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог