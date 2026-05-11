Люди
Опубликовано 11 мая 2026, 10:59
1 мин.

Названы главные правила безопасного загара

Биолог Лялина: загорать полезно утром, когда солнце только встало.
Названы главные правила безопасного загара
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Для безвредного загара нужно использовать кремы с SPF 30 или 50, наносить их за 20 минут до выхода и обновлять каждые два часа. Об этом заявила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина «Газете.Ru».

Самое агрессивное солнце с 11:00 до 16:00. (...) Для защиты в это время носите широкополую шляпу, солнцезащитные очки и легкую одежду из плотной ткани. Кожа на лице наиболее уязвима к морщинам и пигментации из-за солнца

Ирина Лялина

и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог

Биолог порекомендовала следить за индексом УФ — проверять прогноз погоды. Если значение УФ-индекса превышает 3 — защита необходима.

При этом не стоит забывать об уходе за кожей после загара. Как отметила Лялина, средства с пантенолом или алоэ вера отлично подойдут для увлажнения кожи.

Не допускайте ожогов. Покраснение — это сигнал о серьезном повреждении. Солярии — это тоже гарантированный удар по коже. Получайте полезный витамин Д с утра, когда солнце только встало, и его лучи не агрессивны

Ирина Лялина

и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог

Читайте также:

  • Лежащий на окне москвич в одних носках попал на видео
  • На крыше московского дома неожиданно нашли «кусочек Бали»
  • В Москве объявили график отключения горячей воды