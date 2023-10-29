Названы неочевидные последствия стресса у школьников

Неочевидные последствия стреса у школьников были названы в совместном исследовании медицинской компании ИНВИТРО и образовательной компании MAXIMUM Education.

Больше трети респондентов ответили, что из-за стресса у их детей наблюдается нервное состояние, тревожность и/или раздражительность, 28 процентов отметили перепады настроения, 19 процентов — частые заболевания ОРВИ, 12 процентов считают стресс причиной детской головной боли, 14 процентов говорят об апатии и хронической усталости.

На фоне стресса во время учебного года более трети россиян стали чаще посещать с детьми педиатра. При этом ОРВИ стал самой частой причиной обращения ко врачам. Также медицинская помощь потребовалась детям из-за обострения хронических заболеваний, головных болей и хронической усталости.

Следствиями стресса у детей родители называли также резкое снижение или повышение аппетита, высыпания на коже, бессонницу и мышечные спазмы.

Ранее психолог Долгов раскрыл быстрый метод снятия стресса.