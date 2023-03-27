Названы полезные для печени продукты

Полезные для печени продукты, особенно в пожилом возрасте, назвала Москве 24 врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Для поддержания печени специалист рекомендовала есть яйца. «Белок необходим как строительный материал в том числе для клеток печени – гепатоцитов. Холин, лецитин, жирорастворимые витамины и масса минеральных веществ из состава желтка будут поступать для поддержания работы печеночной ткани пожилых людей», — сказала она.

Также укрепить печень поможет употребление трески, поскольку эта раба богата белками и жирами.

Ранее Мясников назвал снижающий риск развития рака печени продукт.