Названы полезные продукты для людей с заболеваниями сердца и сосудов

Полезные для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями продукты в беседе с «Мослентой» назвала врач-кардиолог «Инвитро-Москва» Ольга Лозбинева.

«Ежедневное употребление свежих фруктов, ягод и овощей не менее трех порций. Например, одна порция яблока, одна-две порции бобовых, капусты белокочанной и цветной, моркови, лука, брокколи, семян, орехов», — посоветовала специалист.

По словам эксперта, в рацион также могут входить хлеб, макаронные изделия твердых сортов, отруби в качестве пищевой добавки, растительные масла жирностью 80-85 процентов, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и другие без значительного снижения жирности), сыр и творог в умеренном количестве, преимущественно с невысоким или даже со сниженным содержанием жира.

Также необходимо не менее пяти раз в неделю употреблять рыбу и птицу, яйца не более двух штук в день, а животное мясо стоит сократить до минимального количества. Натуральный мед можно есть, например, вприкуску с чаем, но также в небольших количествах, продолжила медик.

«Правильная диета — важный компонент комплексного лечения как острой, так и хронической сердечно-сосудистой патологии. В настоящее время рекомендуются адаптированная к нашим условиям средиземноморская диета, а также диета для профилактики и лечения гипертензии (DASH-диета). Излечить гипертонию пока врачам не удается, но заболевание можно контролировать, в том числе с помощью рациональной диеты», — резюмировала Лозбинева.

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