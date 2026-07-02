Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами в Москве

В топ самых оплачиваемых рабочих профессий в столицы вошли сварщики. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на эксперта центра «Профессии будущего» Алену Чукину.

По ее словам, сварщики — одни из самых высокооплачиваемых рабочих, чей доход достигает 580 тысяч рублей в месяц. При этом для того, чтобы войти в профессию, достаточно среднего образования и документа о квалификации, а обучение в Москве занимает семь недель.

«Токари и операторы станков с ЧПУ зарабатывают до 450 тысяч рублей, они особенно нужны на промышленных предприятиях, а освоить специальность можно за 1,5–2 месяца. Электромонтеры получают до 400 тысяч рублей за вахту, востребованы в строительстве и ЖКХ, их обучение длится 1,5 месяца», — сказала Чукина.

Ранее была раскрыта зарплата столичных кондитеров. Отмечалось, что отсутствие опыта в профессии не является большой проблемой.