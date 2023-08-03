Названы самые популярные у россиян марки авто с пробегом

Lada Granta стала самой востребованной маркой среди авто с пробегом в возрасте до трех лет в апреле-июне 2023 года, сообщает «Авито».

На второй строчке рейтинга расположился отечественный автомобиль Lada Vesta, а на третьей — Toyota Camry. В пятерку лидеров по востребованности вошли Hyundai Solaris и Kia K5.

При этом самой продаваемой маркой оказалась Lada. Также во многих объявлениях фигурировали бренды Kia, Hyundai, Toyota и BMW.

Ранее была названа средняя стоимость новых автомобилей Lada в Москве.