Названы самые желанные среди туристов из Китая российские блюда

Интерес китайских туристов, приезжающих в Москву, к традиционной российской кухне в последнее время растет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей туристических компаний из КНР.

«Дегустация российской кухни зачастую является ключевым элементом путешествия, практически во все туристические маршруты включен опыт знакомства с русскими блюдами», — отметили в компании OTA (Tongcheng Travel).

Уточняется, что наиболее желанными среди туристов из Китая блюдами являются борщ, икра, соленые огурцы, пельмени по-русски, строганина и слабосоленая рыба, а также мясные закуски в сочетании с водкой. В Dufan Travel добавили, что китайские туристы также не прочь попробовать российское мороженое и темный шоколад, а для экзотического опыта — икру и крабовые ножки. В Dalian Shengjia International Travel Agency при этом отметили, что в некоторых регионах России туристы хотели бы попробовать блюда, характерные исключительно для этой местности.

Организаторы туров также рассказали, что наиболее активно русскую кухню пробует в основном молодежь, а также гурманы и туристы, ориентированные на культурный опыт. Путешественники пожилого возраста и те, кто имеют чувствительное пищеварение, отдают предпочтение китайской кухне. При этом большинство туристов стараются попробовать традиционные русские блюда, но для основного приема пищи выбирают китайские рестораны или другие привычные кухни.

Ранее мэр города Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2025 году Москва побила очередной рекорд по туристическому потоку.