Москвичам посоветовали отказаться от выращивания некоторых овощей на балконе

Отказаться от выращивания некоторых овощей и ягод на собственном балконе посоветовал москвичам в разговоре с «Мослентой» специалист по уходу за комнатными растениями Государственного Ботанического сада Академии наук Александр Барне. Он полагает, что домашние плантации не способствуют серьезной экономии.

Так, на уход за помидорами уходит много времени и сил, отметил эксперт. «Я знал одну семью, которая выращивала столько помидоров, что в сезон их не покупали вообще. Но у них все свободное пространство на окнах и на балконе занимали огромные ящики с томатами, и уходу за ними посвящало много времени сразу несколько членов семьи», — вспомнил Барне.

По его мнению, выращивать в квартире плоды финансово невыгодно для москвичей. Огурцы, помидоры или клубника на подоконнике не помогут сэкономить семейный бюджет. Однако это вполне возможно в качестве хобби или развлечения для детей.

Ранее москвичи предложили вернуть уличную торговлю у метро. Пользователи вспомнили, что раньше здесь продавали натуральную продукцию. Она, конечно, быстро портилась и издавала неприятный запах, но имела была гораздо полезней, чем современные «пластиковые» овощи и фрукты.