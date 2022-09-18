Известная актриса заявила о неблагополучии одного из центральных районов Москвы

О неблагополучии одного из центральных районов Москвы в советские годы заявила в беседе с «Москвич Mag» популярная советская и российская актриса театра и кино Елена Папанова. Речь идет о Саввинской набережной, где, по ее словам, еще несколько десятков лет назад был очень грязный воздух.

«Раньше, когда я там жила, этот район считался не очень хорошим, потому что напротив стояла ТЭЦ, которая все время дымила. Помню, раньше были деревянные рамы, и бабушка каждую осень на зиму между рамами прокладывала вату — чтобы не продувало, чтобы было теплее. Так вот к весне эта вата становилась черной», — поделилась она.

По словам артистки, ребенком она жила в огромной коммуналке на десять семей. Папанову очень удивило, что сейчас недвижимость на Саввинской набережной очень дорогая.

«Рядом — фабрика имени Тельмана, фабрика имени Свердлова, завод "Каучук". И все дети в моем классе были очень простые, часто из неполных семей. А сейчас — это просто ВИП-район. Потому что напротив — через небольшую дорогу — Москва-река, набережная. И сейчас там очень дорогие квадратные метры», — отметила актриса.

Ранее танцор Константин Гроусс вспомнил, как жил в коммуналке на Малой Молчановке с юным фанатом певицы Аллы Пугачевой. Такое соседство доставляло ему неудобства.