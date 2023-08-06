Необычное объявление появилось на подмосковной многоэтажке

На входной двери в подъезд одного из многоэтажных домов подмосковного Жуковского появилось необычное объявление. Его фото опубликовали в группе «Подслушано Жуковский» во «ВКонтакте». В тексте было указано, что хозяин потерял на улице ружье и теперь хочет вернуть его обратно.

«У четвертого дома на лавочке было забыто ружье в чехле. За любую информацию вознаграждение», — написано на листке.

Текст объявления рассмешил пользователей сети.

«Маленький мальчик нашел пулемет, больше в деревне никто не живет», «Видимо, классно повеселились», «[Американский рок-музыкант] Курт Кобейн оценил запись», «Вспомним писателя Антона Чехова! Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу оно должно выстрелить», — прокомментировали юзеры.

Ранее объявление на чеке в «Бургер Кинге» развеселило россиян.